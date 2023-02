Live op Radio M: De pijntjes van Spakenburg, finale voor Vogels en topper in Woerden

"We hebben donderdagavond rustig uitgelopen", vatte Spakenburg-trainer Chris de Graaf de training op de avond na de bekerkraker tegen Katwijk samen. De 120 minuten die zijn ploeg woensdagavond speelden zullen hun weerslag hebben op de wedstrijd van vanmiddag in Maassluis, tegen Excelsior. Op de vraag of er spelers zijn voor de wedstrijd van vanmiddag te vroeg komt in het herstel na woensdag reageert De Graaf: "Floris van der Linden en Maurice de Ruiter wordt niks."