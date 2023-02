Vitesse-FC Utrecht, verdedigende puzzel voor Silberbauer

Wie wel kan spelen is Othman Boussaid. De aanvaller werd dinsdag per brancard afgevoerd, maar trainde vrijdag weer volop mee. "Die brancard was helemaal nodig, want ik had alleen maar kramp", lacht de Belg, die als linkeraanvaller niet op zijn favoriete positie speelt. Hij speelt liever op '10'. "Ik wil meer de bal hebben, ik wil creatief zijn."