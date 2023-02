Cupfighter Spakenburg beleeft makkelijke middag bij Excelsior Maassluis: 'Spektakel niet realistisch'

Hoewel Spakenburg sterker was dan Excelsior Maassluis, moest doelman Alessandro Damen nog wel een paar in actie komen. Met katachtige reddingen hield hij de nul. De doelman voelt vertrouwen. "Ik ben inderdaad goed in vorm. Woensdag tegen Katwijk in de beker was top. Dat neem je mee vandaag. Dan gaan dingen vanzelf en heb je een dosis geluk aan je zijde."