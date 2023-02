Lars van der Haar verovert eindzege Superprestige: 'Morgen ga ik het pas voelen'

Kort na de race in Middelkerke kon Van der Haar er nog niet heel blij mee zijn. "De topsporter in mij baalt van de daguitslag, maar vanaf morgen ga ik de eindwinst wel voelen. Dat is het competitiegevoel in mij", lacht hij. Tijd om te feesten is er ook niet. "Morgen heb ik gewoon weer wedstrijd (in Lille, red.) dus daar ga ik me gewoon weer op focussen."