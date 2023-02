Teleurstelling bij GVVV na tweede 0-0 op rij: 'We waren niet bij machte om te winnen'

Omdat achtervolgers ACV en Barendrecht puntverlies leden, had GVVV bij winst uitstekende zaken kunnen doen in de stand en in de periode. Had. "Dat is weer jammer", zucht trainer Gery Vink. "In de eerste helft hadden we heel veel controle en Sparta wilde niet zoveel. Voor hun is het overleven. Maar wij creëren niet heel veel. Op een paar momenten moet je gretig zijn voor de goal en dan zijn we te slordig in de afwerking en de bezetting."