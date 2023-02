Een rondje door de zalen: Handbal Houten profiteert van puntverlies concurrenten

In de eredivisie volleybal gaf Taurus, dat al aangegeven heeft zich na dit seizoen terug te trekken, zich niet zonder slag of stoot gewonnen tegen Limax. In Houten werd het 0-3 (23-25, 12-25, 23-25). Houten eindigt daarmee als laatste.

VV Utrecht is in de dames eredivisie eerste geëindigd. Zelf was de ploeg van Ali Moghadassian al door het reguliere competitieprogramma heen. Apollo 8 won met 3-0 van Sudoda-Desto en eindigt daarmee op het zelfde aantal punten als VV Utrecht als tweede. VV Utrecht begint nu met een lichte voorsprong aan de kampioenspoule.