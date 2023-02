Wobbes is goudhaantje voor Hoogland tegen hekkensluiter: 'Ze waren niet van ons niveau'

Het werken van Hoogland werd in de tweede helft beloond. Klyano Hugo verdiende een penalty waarna Bas Wobbes plaats nam achter de bal. Hij stuurde doelman de verkeerde hoek in en bracht Hoogland een kwartier voor tijd op voorsprong. "Het was al weer even geleden dat ik beslissend kon zijn voor Hoogland", lachte Wobbes na afloop. "Dit was wel weer even lekker. Een goal een een assist dat is fijn. Met alle respect voor RKZVC, ze waren niet van ons niveau."