Kampong grijpt koppositie na zege op AWC: 'We hadden nog wat recht te zetten'

Na twee zeges op rij werd Kampong al snel duidelijk dat het tegen de nummer 5 van de ranglijst op serieus verzet kon rekenen. AWC nam in de 8e minuut brutaal de leiding toen Lennert Nieuwenhuis in de verre hoek binnenschoof. Het was een moeizame eerste helft voor Kampong dat via Muskens en Witteveen vlak voor rust toch nog wat kansen wist te krijgen.