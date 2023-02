VVSB maakt einde aan ongeslagen reeks Hercules

In Noordwijkerhout kregen de toeschouwers een vermakelijke eerste helft voorgeschoteld, nadat de eerste ontmoeting al in 2-2 was geëindigd. Hercules kreeg kansen in de eerste helft, maar VVSB was een tikje beter. Dat resulteerde drie minuten voor rust in de openingstreffer voor VVSB. Topscorer Leroy George kopte raak. De oud-speler van FC Utrecht deed dat op aangeven van Jesse van Nieuwkerk. 1-0 was de ruststand.