FC Utrecht loopt in het mes tegen tiental Vitesse: 'We waren te ongeduldig'

Silberbauer hoopte met een aantal wissels het tij te keren. Dat lukte niet. "We hadden een duwtje nodig om over het dode punt heen te komen. Dat konden de wissels ook niet brengen, ondanks dat ze allemaal vertrouwen hebben." Het werd er niet beter op constateerde de zelfkritische Deen. "Ik analyseer altijd de prestaties van mijn spelers, maar ik zal mijn prestatie ook onder de loep leggen om te kijken of ik andere keuzen had moeten maken."