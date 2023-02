Veldrijder Van der Haar ook tweede in Krawatencross

De wedstrijd in Middelkerke leverde de Nederlandskampioen wel de eindzege in het klassement om de Superprestige op. In de stand om de X2O-Trofee staat hij tweede achter Iserbyt, die in Lille als derde de finish bereikte. Het verschil is dermate groot in het voordeel van de Belg dat de winst in dat klassement, goed voor 30.000 euro, niet meer haalbaar lijkt voor Van der Haar. Volgende week is de laatste wedstrijd in Brussel.