Pas één keer eerder twee Utrechtse clubs in kwartfinale KNVB beker

Amateurs die eredivisieclubs uitschakelen is sowieso behoorlijk zeldzaam. Uit onze provincie slaagden behalve Spakenburg alleen IJsselmeervogels, DOVO en GVVV daar in. DOVO klopte in 1977 Volendam, maar dat was in een thuiswedstrijd. IJsselmeervogels won in 1975 in Alkmaar na strafschoppen van AZ'67. GVVV schakelde in 2011 Excelsior uit, door in Rotterdam met 3-0 te winnen.