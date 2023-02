Van de Zandschulp: Halys in plaats van Coric

Halys is de nummer 62 van de wereld. Hij geldt als een goede serveerder, maar Van de Zandschulp is normaal gesproken de favoriet. De vraag is alleen in hoeverre hij hersteld van de gescheurde spier in zijn bovenbeen. Mede daardoor passeerde bondscoach Paul Haarhuis hem voor de Davis Cup-ontmoeting tegen Slowakije.