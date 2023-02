Jong Utrecht boekt ruime overwinning op NAC Breda

Al na vier minuten keek Jong Utrecht tegen een achterstand aan. Tijs Velthuis was toen van dichtbij trefzeker. Binnen het kwartier zorgde Derensili Sanches Fernandes ervoor dat het alweer gelijk was. En door een rake poeier van Yannick Leliendal in de 37ste minuut ging Jong Utrecht met een voorsprong de kleedkamer in.