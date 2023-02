Door de Lens van Ankie: 'Ik kan het niet laten'

Ik leg me er bij neer. Voor nu neem ik genoegen met de beelden. Er is genoeg te zien. Botic van de Zandschulp onze trots uit Veenendaal slaat met zijn

compagnon Tallon Griekspoor de ene na de andere bal over het net. Een enerverende wedstrijd in een immense blauwgroene hal. Niet gewonnen, wel

genoten. Woensdag mag hij weer. Een inspirerende week vol tennis ligt voor me. Met een camera vol beelden en een hoofd vol verhalen elke dag weer naar huis.