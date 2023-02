Robert Meeuwsen op weg naar Olympische Spelen: 'Ik wil het voor mijn vader'

Er is Robert Meeuwsen veel aan gelegen zich voor Parijs te plaatsen. Voor zijn vorige twee olympische deelnames moest hij afreizen naar Rio en Tokyo, Parijs is lekker dicht bij huis. "Dat zou geweldig zijn, want mijn vader is in 2016 en 2021 niet komen kijken. Hij heeft vliegangst. In Parijs zou hij er wel bij kunnen zijn. Hij is het al aan het regelen", zegt Meeuwsen. "Maar los daarvan, er gaan zoveel vrienden en familie op afkomen, die sfeer wordt wel uniek."