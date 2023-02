Motorcoureur Tessels verlengt contract

Wayne Tessels is blij met zijn contractverlenging. Wayne Tessels: “Het is in de motorsport vrij bijzonder om twee jaar te verlengen, wat aangeeft hoe goed onze samenwerking is. We hebben als team een uitstekende basis, die door diverse ontwikkelingen alleen nog maar beter gaat worden. Ik kijk er dan ook enorm naar uit om met het team te gaan testen en te gaan voor opnieuw mooi successen in het WK Endurance seizoen 2023!"