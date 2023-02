Weer fitte Botic van de Zandschulp jaagt op succes in Rotterdam: 'Soms moeilijk om tevreden te zijn'

Het team van Botic van de Zandschulp werd in december 2022 uitgebreid met Dennis Sporrel. Hij heeft als tennistrainer bij de KNLTB veel ervaring en is vooral voor het mentale gedeelte verantwoordelijk. Sporrel: "Het zou mooi zijn als Botic onverstoorbaar kan blijven en geen concessies doet in de manier waarop hij wil spelen. Door zijn fysieke problemen is het de laatste tijd wat lastiger geweest", aldus de tenniscoach.