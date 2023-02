Botic van de Zandschulp uitgeschakeld op ABN AMRO Open

Provincie Utrecht - Botic van de Zandschulp heeft in de tweede ronde van het ABN AMRO Open een kansloze nederlaag geleden tegen Daniil Medvedev. Het werd in Rotterdam 6-2 6-2 voor de als zesde geplaatste Rus, de voormalig nummer 1 van de wereld en in 2021 winnaar van de US Open. De partij duurde een uur en 26 minuten.