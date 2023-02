Wielrenner Lars van den Berg: dromen van etappezege in de Giro

Utrecht - Lars van den Berg herstelt goed na zijn val in de Ster van Bessèges waar hij een scheurtje in zijn rechterelleboog opliep. De wielrenner verwacht op 3 april zijn comeback in het World Tour peloton te maken in de Ronde van het Baskenland. Zijn absolute hoofddoel dit jaar, de Giro d’Italia, is niet in gevaar gekomen door zijn blessure.