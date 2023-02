Karsten nu al naar IJsselmeervogels: 'Als iedereen zijn nek uitsteekt, vind ik het te makkelijk om aan de zijlijn te blijven staan'

"Toen het deze week over de lange termijn ging, vroeg ik gekscherend of ze het dan over drie of over vier weken hadden", lacht Karsten. "Maar ik weet waar ik instap. Ik heb ooit bij IJsselmeervogels stage gelopen in een seizoen waarin ze ook drie hoofdtrainers hadden. Dus helemaal nieuw is het niet voor me."