Michael Korrel verliest in finale in Tel Aviv

De andere regiogenoten die in actie kwamen in Israël hadden minder succes. Houtenaar Noël van 't End, die twee weken geleden nog goud won in Parijs, werd in de eerste voorronde van de klasse tot 90 kilogram uitgeschakeld. Diep in golden score kreeg hij zijn derde straf, waardoor zijn toernooi er al vroeg op zat.