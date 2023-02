Lars van der Haar komt slechte start te boven, maar wordt weer tweede

Van der Haar miste zijn start volledig in Sint-Niklaas en moest dus vanaf het begin in de achtervolging. Hij sloot aan bij de kopgroep en deed in de voorlaatste ronde een gooi naar de overwinning. Zijn versnelling kon alleen gevolgd worden door de Belgen Michael Vanthourenhout en Laurens Sweeck. In de laatste ronde van de zandcross bleven Sweeck en Van der Haar over. De Nederlands kampioen moest in de slotfase een gaatje laten en de zege laten aan Sweeck.