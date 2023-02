Femke Bol op gemak naar NK-finale 400 meter: 'Heel leuk dat mijn familie erbij kan zijn'

De 22-jarige Bol is de laatste jaren uitgegroeid tot een wereldtopper, op de 400 meter en de 400 horden. Heel vaak loopt ze niet meer in Nederland, dus is het NK in Apeldoorn een uitgelezen kans voor atletiekfans om Bol in actie te zien. "Ik wil altijd goed lopen en een mooie race neerzetten voor het publiek", zegt ze. "Dat het thuis is, is nog leuker. Bijna heel mijn familie zat er vandaag, dus dat is heel leuk."