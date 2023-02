Liveblog: Boussaid knalt FC Utrecht op voorsprong tegen PSV

- PSV staat vierde in de eredivisie met zeven punten achterstand op koploper Feyenoord.

- FC Utrecht is de nummer zeven van de competitie. Het gat tot PSV is negen punten.

- Tasos Douvikas is met elf treffers de topscorer van de eredivisie. Hij deelt die positie met Ajax-spits Brobbey. PSV-speler Xavi Simons volgt met tien treffers.

- Van de 52 keer dat FC Utrecht en PSV in Utrecht tegenover elkaar stonden in de eredivisie won FC Utrecht tien keer. 25 keer was PSV de winnaar.