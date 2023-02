Wereldbeker: Dijs verovert met baanrecord winst 1000 meter

Otterspeer werd deze zondag derde en daarmee stelde hij de wereldbeker op de 1000 meter veilig. Voor Dijs is het de eerste keer dat hij de 1000 meter in de wereldbeker wint. De schaatser was in december in Calgary de beste op een wereldbekerwedstrijd op de 1500 meter. Bij de wereldbeker afgelopen zondag op dezelfde baan in Polen reed Dijs ook al de beste tijd van de dag in de B-groep.