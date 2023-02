Coach Femke Bol: 'Ze gaat ook op de horden de wereld verbazen'

Eerst komen nog de Europese indoorkampioenschappen over een kleine twee weken in Istanbul. De hoofdcoach horden en sprint bij de Atletiekunie begrijpt dat Bol daar voor goud wil gaan. En misschien zit er ook nog een verbetering van haar wereldrecord in. "Die 49,26 is onvoorstelbaar snel, maar ik zag al bij haar eerste wedstrijd van het seizoen in Boston dat ze een record in de benen had. Als je voor het eerst een 500 meter loopt en meteen de beste tijd ooit neerzet, ben je in vorm. En toen ze kort daarna in Metz met een jetlag in haar benen 49,96 liep, wist ik genoeg. Dat wereldrecord zou er aan gaan."