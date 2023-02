Door de Lens van Ankie: de Koningin wel in beeld, de koning niet

Utrecht - Iedereen is flabbergasted. "Wat gebeurt hier?" Atleten, fotografen en juryleden hollen als een dolle in het rond. Hectiek alom. Persoonlijk record? Nederlands record? Nee; wereldrecord! De mens achter de knoppen van de grote schermen in de hal weet het allemaal ook even niet meer. Femke Bol, nog twee dagen tweeëntwintig, blaast iedereen van de baan in een wereldtijd. Vierhonderd meter in 49,26 seconden.