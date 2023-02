Eindelijk debuut Hendriks bij FC Utrecht: 'Even laten voelen dat je er bent'

Met Hendriks voegde FC Utrecht een linksbenige verdediger toe aan de selectie, maar nog voordat hij de eerste training bij zijn nieuwe club had afgewerkt ging het mis. "Ik was aan het trainen voor mijzelf en daarbij maakte ik een verkeerde beweging waardoor ik een heftige blessure opliep", vertelt Hendriks, die op het moment dat dat gebeurde nog nauwelijks bij FC Utrecht was geweest. "Ik had een rondleiding gehad en ik had getekend. En ik had vorig jaar tegen Utrecht gespeeld. Dus ik was er drie keer geweest denk ik."