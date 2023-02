Pontjodikromo niet naar hoofdtoernooi in Faro

Pontjodikromo was in de Zuid Portugese stad zonder al teveel problemen doorgedrongen tot de laatste ronde van de kwalificaties. In de eerste ronde versloeg hij de Amerikaan Richard Zusman met 6-1 en 6-4, en ook in de tweede ronde tegen Maurus Malgiaritta uit Zwitserland was hij in twee sets klaar: 6-4, 6-4.