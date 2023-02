Wielrenster Mischa Bredewold maakt haar debuut voor Team SD Worx: 'Een droom'

Na een sterk voorjaar met onder meer een 21e plek in de Amstel Gold Race en een 14e plek in de Brabantse Pijl kwam haar droomteam erop terug. "In het voorjaar liet ik zien dat ik die stappen had gezet, wat ik zelf ook niet had verwacht", zegt Bredewold. Verder voegt ze eraan toe: ''Het leukste was dat ze naar mij toe kwamen, toen ben ik met ze in gesprek gegaan en wilde ze me hebben."