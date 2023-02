Na 'ontzettend' moeilijke keuze is Labyad terug bij FC Utrecht: 'Was al betrokken bij alle besprekingen'

Er was voor Labyad meer interesse. Zo zou hij ook de stap hebben kunnen maken naar Italië. "Dat is ook een hele leuke competitie, maar ik heb nu voor een vertrouwde omgeving gekozen", zegt Labyad. De Utrechters beaamt dat het geen makkelijke keuze was. "Het was ontzettend moeilijk. Als voetballer wil je dingen beleven, bijvoorbeeld een nieuwe cultuur. Het vertrouwen dat ze hier in mij hebben en ik in hun heeft de doorslag gegeven."