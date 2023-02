Voetbalsters Saestum willen in bekertoernooi stunten tegen Excelsior: 'Prachtige wedstrijd'

Excelsior staat in de eredivisie op de laatste plaats. Saestum is in de topklasse, het hoogste amateurniveau, de nummer twee. "De bekerwedstrijd tegen Excelsior is zonder meer een prachtige wedstrijd voor ons. We mogen ons meten met een ploeg uit de eredivisie waar ze full time met voetbal bezig zijn", zegt trainer David Romijn van Saestum in een persbericht.