Piek vasthouden: Femke Bol na wereldrecord grote favoriet op EK indoor

Het EK atletiek vindt van donderdag tot en met zondag plaats in Istanbul, de hoofdstad van het door de aardbevingen zo zwaar getroffen Turkije. "Dat is zeker dubbel, maar het is ook wel mooi dat er nu iets groots in dat land door kan gaan", zegt Bol. "En ik hoop dat er positieve dingen uit kunnen worden gehaald. De Atletiekunie vraagt in de aanloop naar het EK extra aandacht voor Giro 555. "Het leeft erg onder de atleten, maar wat we precies gaan doen moet ik nog horen", besluit Bol.