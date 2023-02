Live op Radio M: hopen op het Karsten-effect, en de topper in de derde divisie

In de derde divisie staat vanmiddag een echte topper het programma. Koploper GVVV (43 uit 22) ontvangt Sportlust'46, dat een punt minder heeft. Maar er is nog een ranglijst die van belang is. De wedstrijd GVVV - Sportlust'46 is namelijk ook de afsluitende wedstrijd in de tweede periode. Daarin is ACV koploper met een punt voorsprong op Sportlust en twee op GVVV.