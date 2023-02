Live op Radio M: Derde topper op rij voor Hercules

In totaal troffen beide ploegen elkaar acht keer in de derde divisie. Vier keer won Hercules, twee keer ging de zege naar Blauw Geel, dat er in Utrecht nog nooit in slaagde een punt te pakken. Vorig seizoen werd het zelfs 7-1 voor Hercules. De kans dat dat nu weer gebeurt is klein: Blauw Geel heeft één van de minst gepasseerde defensies van de derde divisie.