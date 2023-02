FC Utrecht dicht gat met Sparta na verhit duel: 'Dit was een supermooie invalbeurt'

"We hadden erg veel moeite om kansen te creëren, dus het bleef lang een tactische wedstrijd", vertelde trainer Michael Silberbauer, die tegen het zelfde dilemma aan kwam te kijken als tegen Vitesse. In vrijwel dezelfde minuut als twee weken geleden in Arnhem kreeg Sparta-aanvoerder Adil Auassar rood voor slaan. Tegen Vitesse liep het ondanks een numeriek overwicht verkeerd af. Dit keer niet. "Het duurde even om de wedstrijd op orde te krijgen. Maar gelukkig is het goed gekomen."