LIVEBLOG: FC Utrecht leidt tegen 10 Spartanen op Het Kasteel

Rotterdam/Utrecht - FC Utrecht is nog op twee fronten kansrijk. Het is ver in het bekertoernooi en ook via de competitie kan het Europees voetbal afdwingen. Vanavond kruist FC Utrecht de degens met Sparta . Een club die ook vol in de race is voor een plaats in de play-offs. Sparta - FC Utrecht is live te horen op Radio M Utrecht 93.1FM en te volgen via dit liveblog.