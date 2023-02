Goede generale Spakenburg richting bekerduel met FC Utrecht: 'Snelste weg naar Europa'

"Het is geen schoolreisje, als het niet gaat dan gaat het niet. Ik ga dan wel op de bank spelen, maar niet om te spelen maar om de sfeer mee te maken", aldus Koelewijn. "Maar ik speel liever over een paar weken tegen IJsselmeervogels. Die kunnen we namelijk zo de nacompetitie intrappen of misschien nog wel erger."