Immerzeel derde bij finale Grand Prix

De Sea Ice Classic leverde na een wat aarzelende start spektakel op. Smit had daar zelf een belangrijk aandeel in. Hij was met Casper de Gier en Immerzeel onderdeel van een ontsnapping die de rest van de wedstrijd zou duren. In het restant van de wedstrijd verbrokkelde het veld volledig, tot er verspreid over het hele parcours van bijna 7 kilometer her en der plukjes schaatsers rondreden.