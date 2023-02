Hercules thuis de baas over Blauw Geel'38: 'Houden het seizoen in leven'

De zege is zeer welkom voor Hercules. Van de top vier pakten zij deze zondag als enige de volle buit. "Als je deze had verloren dan was het seizoen waarschijnlijk met een nachtkaars uitgegaan. Nu doen we nog volop mee." Van der Kooij sluit zich daarbij aan. "We blijven jagen en dat doen we met liefde", aldus de trainer.