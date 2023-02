Silberbauer waarschuwt voor Spakenburg: 'Als je zelf niet honderd procent bent is het verschil niet groot'

Tweede divisionist Spakenburg stuntte in januari door in Groningen met 3-2 van FC Groningen te winnen. FC Utrecht is dus gewaarschuwd. "Het amateurniveau in Nederland is goed en je moet het heel serieus nemen", zegt Silberbauer. "Als je zelf niet honderd procent bent is het verschil niet groot. Dat hebben we in Groningen gezien."