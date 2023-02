Spakenburg zonder Koelewijn tegen FC Utrecht: 'Zo zonde voor die jongen'

Vince Gino Dekker was er ook al bij toen Spakenburg in januari 2020 in een uitverkochte Johan Cruijff Arena tegen Ajax speelde. De aanvaller had toen geschiedenis kunnen schrijven. Al in de derde minuut dook hij vrij op voor Ajax-doelman Bruno Varela, maar in plaats van voor een sensationele 0-1 te zorgen, schoot hij in het zijnet. "Als ik weer in die positie kom is het de bedoeling dat ik hem er wel in schiet."