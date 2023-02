Van de Zandschulp naar tweede ronde Dubai

De Rus is de nummer 14 van de wereld, en was de favoriet tegen nummer 33 Van de Zandschulp. Toch brak de Veenendaler de service van zijn opponent al vroeg in de partij. Chatsjanov brak terug, maar in de elfde game sloeg de Veenendaler opnieuw toe op de opslag van de Rus. Dat leverde hem de setwinst op.