LIVEBLOG: Regionale bekerclash tussen FC Utrecht en Spakenburg

Utrecht - Het is al dagenlang het gesprek in Spakenburg en ook in Utrecht leeft het enorm. De bekerkraker tussen FC Utrecht en Spakenburg in de kwartfinales van de KNVB beker. Een unieke confrontatie die eindelijk gaat plaatsvinden. FC Utrecht Spakenburg is vanaf 19.00 met sfeer en voorbeschouwingen live te horen op Radio M Utrecht 93.1 FM en te volgen via dit liveblog.