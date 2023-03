Van de Zandschulp stopt samenwerking met coach Lucassen

"Dat hebben we eigenlijk na het toernooi van Doha gedaan", zegt Van de Zandschulp over het stopzetten van de samenwerking. De nummer 1 van Nederland strandde vorige week in Doha in de tweede ronde. "Peter heeft anderhalf jaar lang elke dag voor mij klaargestaan. Daar wil ik hem heel erg voor bedanken. Maar ik denk dat het voor mij en voor hem de juiste beslissing is en dat we daar op dit moment gelukkiger van worden."