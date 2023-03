Nieuw vrouwenelftal FC Utrecht krijgt vorm met mix van talent en ervaring: 'De een kan er van leven, de ander niet'

Bij de voetbalsters van Saestum is er in de kleedkamer inmiddels al een weddenschap afgesloten. Wie als eerste door FC Utrecht wordt benaderd moet een kratje bier betalen. Maar wie gaat dat worden? "Ik kan daar nog niks over zeggen", lacht Peeters. "We gaan het team langzaamaan vormgeven. Het zal in een later stadium zijn dat we de speelsters van Saestum die we op ons lijstje hebben gaan benaderen."