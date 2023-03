Silberbauer wil niet vingerwijzen: 'We winnen met elkaar en verliezen met elkaar'

"Wat gebeurd is, is gebeurd", zegt trainer Michael Silberbauer, die de sof dinsdagavond niet meemaakte, omdat hij met migraine op bed lag. "We gaan ook niet vingerwijzen. Daar hou ik niet van. We winnen met elkaar en we verliezen met elkaar." Dat de knop om moet en dat het beter moet dan tegen Spakenburg weet de Deen ook. "Er is nog genoeg om voor te voetballen dit seizoen. Het is jammer dat het via de beker niet meer lukt, maar via de competitie kunnen we ook nog Europees voetbal halen. Geen tijd om lang te treuren."