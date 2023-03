Femke Bol probleemloos door op EK indoor, ook Seedo halve finaliste

Amersfoort/Utrecht - De kop is eraf voor Femke Bol op de EK indooratletiek in Istanbul. Ze won eenvoudig haar serie van de 400 meter en is door naar de halve finales. De 23-jarige Amersfoortse spande zich zichtbaar niet al te veel in en klokte een voor haar doen bescheiden tijd van 52,35 seconden op de indoorbaan in de Ataköy Arena. De drievoudig Europees kampioen komt vanavond weer in actie.