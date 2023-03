Live op Radio M: De Kleine Veense derby en ander topamateurvoetbal

Provincie Utrecht - Namen & Rugnummers daalt vanmiddag af naar de 2e klasse C van het zaterdagvoetbal. Daar staat de kleine derby van Veenendaal, tussen VRC en De Merino's op het programma. Verder zijn we bij IJsselmeervogels, waar het water aan de lippen staat, tegen HHC Hardenberg. En in de derde divisie gaat koploper GVVV in Harderwijk op bezoek bij VVOG.